Babydaddy neu verliebt: Antonia Elena genießt Schwangersein!

Sie geht total auf! Hinter Antonia Elena liegen turbulente Monate: Im August hatte die Influencerin die Trennung von ihrem Partner Christian Wolf bekannt gegeben – und das, obwohl das einstige Paar aktuell sein erstes Baby erwartet. Der Fitnessliebhaber ist bereits neu verliebt: Romina Palm (24) ist die neue Frau an seiner Seite. Trotz alledem lässt sich die werdende Mama nicht unterkriegen: Die Schwangerschaft gibt Toni Halt!

Auf Instagram gewährt die 30-Jährige nun ein paar private Einblicke in ihren Alltag als werdende Mama – aktuell befindet sie sich in der 24. Schwangerschaftswoche. "Ich liebe meine Schwangerschaft jeden einzelnen Tag, jede Stunde, jede Sekunde und alles, was sie mit sich bringt", verrät Toni und betont: "Ich verbinde mich auch von Tag zu Tag mehr mit meinem kleinen Bauchbewohner und weiß jetzt schon, dass wir das unschlagbarste Team der Welt werden." Die Liebe zu ihrem Sohn sei schon jetzt bedingungslos.

Erst vor wenigen Tagen machte die Blondine in einer Fragerunde im Netz deutlich, dass es ihr immer besser gehe. Antonia habe allerdings auch schwere Phasen gehabt, die inzwischen überwunden seien: "Die letzten Monate waren schon chaotisch und von vielen schwierigen Situationen geprägt und voller Veränderungen, die ich jetzt aber zu 100 Prozent annehmen kann und auch wieder immer mehr mit mir im Reinen bin."

Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de