Diese Megastars waren bei "The Masked Singer" USA dabei!

Sie brachten das Publikum zum Staunen. Bei The Masked Singer überraschen Stars aus allen Unterhaltungsbereichen die Fans immer wieder auf Neue. Dabei bleibt manchmal sogar bis zur allerletzten Sekunde völlig ungewiss, wer sich unter dem Kostüm verbirgt. Doch nicht nur in der deutschen Version der beliebten Musikshow fand sich da schon so manches Mal ein echter Megastar unter der Maske – auch andere Länder können sich sehen lassen. Diese Stars nahmen schon an der amerikanischen Version der Rateshow teil.

Eine Verkleidung, die den Zuschauern sicherlich in Erinnerung geblieben ist, ist die des Elefanten. Unter der Maske befand sich kein Geringerer als Skateboard-Legende Tony Hawk (54). Doch er war nicht der Einzige, der die Fans regelrecht vom Hocker haute. Im vergangenen Jahr beehrte ein echter Megastar der Musikbranche den Cast der Show. Als Meerjungfrau begeisterte "I Will Survive"-Interpretin Gloria Gaynor (80) das US-Publikum. Andere bekannte Gesichter in der Geschichte der Rateshow waren neben La Toya Jackson (67) und Lil Wayne (41) auch Kelly Osbourne (39) und Vampire Diaries-Schauspielerin Katerina Graham.

Das Rateteam, welches Woche um Woche versucht, die Masken bereits vor ihrer eigentlichen Demaskierung zu enthüllen, besteht bereits seit zehn Staffeln. Neben Robin Thicke (46) und der Moderatorin Jenny McCarthy (51) zerbrechen sich auch "Hangover"-Star Ken Jeong (54) und Nicole Scherzinger (45) den Kopf über die potenziellen Prominenten unter der Verkleidung.

Anzeige

Getty Images Gloria Gaynor, Musikerin

Anzeige

Getty Images La Toya Jackson auf dem Film Festival in Cannes 2018

Anzeige

Getty Images Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger und Robin Thicke, Rateteam von "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de