"Geerdet": Noah Becker verarbeitet seine Gefühle durch Kunst

Er lässt tief in sein Inneres blicken. Boris Becker (56) ist stolzer Vater von drei Kindern. Tochter Anna (23) bekam er gemeinsam mit dem Model Angela Ermakova. Die Mutter seiner beiden anderen Sprösslinge Elias (24) und Noah (29) ist Ex-Frau Barbara Becker (57). Mittlerweile stehen die Söhne des ehemaligen Profisportlers auf eigenen Beinen. Sein Ältester ist als Designer, DJ und Maler tätig. Warum Noah ausgerechnet die Kunst so wichtig ist, verrät er nun.

In der Playboy Special Edition "How to be a Man" gibt der 29-Jährige preis, dass das Malen sein persönliches Ventil seien. "Wenn ich mich kreativ ausleben kann, fühle ich mich geerdet – als würde ich mich in einer urteilsfreien Zone befinden", erklärt er und fügt hinzu: "Ich verarbeite Erlebnisse, Gefühle, Gerüche und Musik in meiner Kunst." Vor der Leinwand könne Noah somit am besten die Seele baumeln lassen.

Erst im vergangenen Jahr machte Noah während der Inhaftierung seines 56-jährigen Vaters deutlich, was ihm in dieser schweren Zeit Halt gegeben habe – nämlich seine kreative Arbeit. "Ich habe auf jeden Fall die letzten Monate immer meine engsten Freunde bei mir gehabt", erzählte er im Gala-Interview und betonte, dass seine Kunst in dieser schwierigen Zeit wie eine Therapie für ihn gewesen sei.

Getty Images Barbara Becker und Boris Becker im Jahr 2000

Getty Images Noah Becker im September 2021

Getty Images Boris Becker posiert mit seinen Söhnen Noah und Elias, Februar 2020

