Herzogin Meghans Rassismus-Vorwürfe betreffen zwei Royals!

Angeblich betreffen die Vorwürfe mehr als einen Royal! In einem Interview mit Oprah Winfrey (69) warfen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) der britischen Königsfamilie Rassismus vor: Ein Mitglied des Königshauses soll vor der Geburt ihres Sohnes Archies seine Hautfarbe hinterfragt haben. Daraufhin hatten die einstige Schauspielerin und ihr Schwiegervater König Charles III. (75) angeblich einen angeregten Briefwechsel, in dem der Monarch seine Traurigkeit über die Vorwürfe zum Ausdruck gebracht habe. Bislang ging es nur um ein Mitglied der Königsfamilie – doch Megahns Vorwürfe betreffen angeblich zwei Royals!

In seinem Buch "Endgame" behauptet der Autor Omid Scobie, dass die 42-Jährige in den privaten Briefen an den Monarchen zwei Mitglieder des britischen Königshauses genannt hat, die an den besagten Gesprächen teilgenommen haben sollen. Auch erklärt der Autor zu wissen, wen Meghan meinte, doch "die Gesetze im Vereinigten Königreich hindern mich daran, zu sagen, wer sie sind".

In einem späteren Interview mit dem Journalisten Tom Bradby (56) dementierte Harry jedoch die Behauptungen, dass er und seine Frau Mitglieder der Royal-Family als rassistisch bezeichneten: "Die britische Presse hat das gesagt, richtig? [...] Hat Meghan jemals erwähnt, dass sie Rassisten sind?" Die Bedenken und Fragen, die zu Archies Hautfarbe gestellt wurden, seien nicht grundsätzlich diskriminierend gewesen. "Der Unterschied zwischen Rassismus und unbewusster Voreingenommenheit – die beiden Dinge sind verschieden", meinte er.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images König Charles im September 2023

