König Charles schrieb Meghan Briefe nach Rassismus-Vorwurf!

Herzogin Meghan (41) und König Charles (74) hatten offenbar mehr Austausch als Experten bislang vermutet hatten! Vor zwei Jahren hatte die Frau von Prinz Harry (38) im berüchtigten Interview mit Oprah Winfrey (69) eine Aussage getroffen, die Royals-Fans seither nicht loslässt: Mitglieder der Königsfamilie sollen vor Archies (3) Geburt die Hautfarbe des Ungeborenen besprochen haben. Obwohl offen bleibt, wen sie gemeint hatte, konnte unter anderem die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96) ausgeschlossen werden. Nun offenbart ein Insider: Meghan und König Charles besprachen die umstrittene Bemerkung im Briefwechsel!

Gegenüber The Telegraph berichtet die Quelle, dass die einstige Schauspielerin kurze Zeit nach dem Interview einen Brief von ihrem Schwiegervater bekommen habe. Darin soll er seine Traurigkeit über das Zerwürfnis und die schädigenden Anschuldigungen geäußert haben. Laut der Quelle sollen beide "anerkannt haben, dass die Bemerkung der Person nicht böswillig gemeint war". Meghan habe außerdem betont, dass sie die unbekannte Person nie als Rassist habe beschuldigen wollen. Stattdessen habe sie auf unbewusste Vorurteile aufmerksam machen wollen.

Nun werden Behauptungen laut, die Herzogin würde nicht zur Krönung erscheinen, weil ihr die Antwort auf einen ihrer Briefe nicht gefallen habe. Ein weiterer Insider will diese Bedenken gegenüber Page Six ausräumen und verkündet: "Sie ist darüber hinweg. Das war vor zwei Jahren – es hat nichts mit ihrer Entscheidung zu tun, nicht an der Krönung teilzunehmen." Als Grund dafür wird Archies vierter Geburtstag gesehen. Dieser soll angeblich bei einer bescheidenen Party mit Freunden und Familie gefeiert werden.

