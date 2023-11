Matthew Perry verhalf Sarah Paulson, eine Rolle zu ergattern

Matthew Perry (✝54) war ein guter Freund. Am 28. Oktober 2023 war der Schauspieler plötzlich verstorben. Sein Tod war für seine Fans ein großer Schock. Kurz nachdem die traurigen Nachrichten bekannt wurden, erinnerten zahlreiche Kollegen an ihn. So auch Lauren Graham (56), die rührende Worte über die Zusammenarbeit mit dem Friends-Star fand. Jetzt meldet sich Sarah Paulson (48) und schwärmt von Matthew.

Die zwei standen nämlich von 2006 bis 2007 für die Serie "Studio 60 on the Sunset Strip" gemeinsam vor der Kamera. Diese Zeit behält die 48-Jährige gut in Erinnerung, denn Matthew habe Sarah angeboten, mit ihr den Text durchzugehen, damit sie die Rolle bekommt. "Und ich habe den Job bekommen! Ich rechne es ihm also hoch an, dass er sich diese zusätzliche Zeit genommen hat, und das war absolut nicht nötig", erklärte sie in der Sendung "The View". Für Sarah war Matthew "einer der großzügigsten Menschen auf diesem Planeten".

Auch Michael J. Fox (62) empfinde eine große Dankbarkeit gegenüber dem Emmy-Nominierten. Er verriet gegenüber ET, dass Matthew viel Geld an seine Organisation gespendet habe. "Als sie ihren ersten großen Verkauf [mit ihren Friends-Verträgen] machten und für den Rest ihres Lebens zu Millionären wurden, stellte er einen dicken fetten Scheck an die Stiftung aus", erinnerte er sich.

Anzeige

Getty Images Sarah Paulson bei einer Premiere, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Sarah Paulson, Matthew Perry und Amanda Peet, Oktober 2006

Anzeige

Getty Images Michael J. Fox, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de