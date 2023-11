"Gilmore Girls"-Lauren kann Matthew Perrys Tod nicht fassen

Auch Lauren Graham (56) verliert einen guten Freund. Vor wenigen Wochen starb Matthew Perry (✝54) aus derzeit noch ungeklärten Gründen. Seine Assistentin fand den Friends-Star leblos am späten Nachmittag des 28. Oktobers in seinem Whirlpool auf. Seinen plötzlichen Tod müssen auch seine Kollegen erst mal sacken lassen. Zahlreiche Wegbegleiter wie Matt LeBlanc (56) widmeten ihm bereits rührende Zeilen. Auch die Gilmore Girls-Bekanntheit trauert um Matthew.

Im Interview mit CBS Mornings erinnert sich die Schauspielerin an ihre Zusammenarbeit mit Matthew: "Niemand hat mich so sehr zum Lachen gebracht. Ich meine, es flossen einfach Tränen. Es hat mir viel Freude bereitet, in seiner Nähe zu sein und mit ihm befreundet zu sein." Die beiden standen für Serien wie "Studio 60 on the Sunset Strip" oder "Go On" vor der Kamera. Dass der Chandler-Bing-Darsteller nun nicht mehr da ist, sei für Lauren noch immer unwirklich: "Ich stehe immer noch unter Schock. Es ist einfach ein wirklich tragischer Verlust."

Im vergangenen Jahr brachte Matthew mit "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" seine Memoiren raus. Auf seine Arbeit sei der 54-Jährige total stolz gewesen. "Es war ein Erfolg, der ihm ein gewisses Maß an Glück bescherte. Das hatte ich schon lange nicht mehr bei ihm gesehen", erinnert sich Lauren.

