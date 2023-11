Niedlich! Gordon Ramsays Sohn Oscar umarmt das Neugeborene

Gordon Ramsay (57) teilt einen zuckersüßen Familienschnappschuss! Vor wenigen Wochen sorgten der britische Koch und seine Frau Tana für eine echte Überraschung: Das Ehepaar durfte erneut Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Die Schwangerschaft hatten die beiden zuvor nicht öffentlich gemacht. Ihr Sohn Jesse James Ramsay ist mittlerweile schon ihr sechstes Kind. Nun ist Zeit, dass sich alle Kinder kennenlernen: Gordons Sohn Oscar knuddelt liebevoll seinen kleinen Bruder.

"Waffenbrüder, die zusammenhalten, wie es Brüder tun sollten", schreibt der 57-Jährige zu Aufnahmen seiner Söhne auf Instagram. In dem kurzen Clip umarmt Oscar seinen kleinen Bruder, der auf einer Decke liegt und gibt ihm sanft einen Kuss auf den Kopf. Die beiden sehen zusammen wirklich niedlich aus – Papa Gordon dürfte vor Stolz sicher platzen.

Dass er sich über die Geburt seines neuesten Sprösslings riesig freut, machte er in einem Interview mit Entertainment Tonight deutlich. "Außergewöhnlich. Wirklich außerordentlich, einfach gesegnet", schwärmte er von seinem Nachwuchs. Auch für einen kleinen scherzhaften Kommentar bezüglich der Tatsache, dass er mit 57 Jahren noch ein Mal Vater wurde, ist sich Gordon nicht zu schade. "Ich bin mir auch sicher, dass ich der älteste Vater bei der Übergabe in der Schule sein werde, also werde ich meine Mütze und Brille aufbehalten", meinte er schmunzelnd.

Instagram / gordongram Gordon Ramsays Söhne knuddeln

Getty Images Tana und Gordon Ramsay im August 2016 in Los Angeles

Instagram / tanaramsay Tana und Gordon Ramsay mit ihrem sechsten Baby

