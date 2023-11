So war das Einzellagerfeuer für "Temptation Island"-Mädels

Das war eine komplett neue Erfahrung für die Mädels! Bei Temptation Island V.I.P. stand das erste Einzellagerfeuer an. Der Reihe nach wurden Michelle Gwozdz (29), Kader Loth (50), Denise Hersing (27) und Jana-Maria Herz (31) zu Lola Weippert (27) gebeten. Ohne Unterstützung der anderen mussten die Ladys in der aktuellen Folge die Bilder ihrer Männer aus der anderen Villa ertragen: So finden die Mädels das Einzellagerfeuer.

"Mal was anderes. Viel intensiver, da man allein war mit Lola und keine Reaktionen der anderen mitbekommen hat. Da nimmt man alles auch so wahr, ohne Beeinflussung. Das war schon krasser", gibt Denise im Promiflash-Interview zu. Dieser Meinung ist auch Mimi: "So ein Einzellagerfeuer ist ja dann noch mal eine ganz andere Nummer. Und als ich gehört habe, dass ich dann auch mal Bilder bekomme, war’s so ein gemischtes Gefühl, weil es ja eigentlich was Schlechtes bedeutet."

Für Jana-Maria sei es die bisher krasseste Erfahrung gewesen. "Das war bis jetzt das schlimmste Lagerfeuer, da es ein Einzellagerfeuer mit Lola war und ich keine Unterstützung meiner Mädels hatte", macht die Beauty gegenüber Promiflash deutlich.

RTL / René Lohse Lorik und Denise, "Temptation Island V.I.P."-Paar

RTL / René Lohse Yannick und Mimi, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

