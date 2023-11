Autounfall mit Toten: Jamie Lynn Spears' Mann wurde verklagt

Jamie Watson (41) musste sich für einen tragischen Unfall verantworten. Bereits seit 2014 ist er mit Jamie Lynn Spears (32) verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter – Maddie, das Kind der Schauspielerin aus der Beziehung mit Casey Aldridge, macht das Familienglück perfekt. Aktuell ist die Schwester von Britney Spears (41) in der US-Version des Dschungelcamps zu sehen. In diesem Zusammenhang kommt auch eine alte Geschichte ans Licht: Ihr Ehemann Jamie war einst in einen schlimmen Verkehrsunfall verwickelt und wurde verklagt!

Im Juli 2016 ereignete sich die Tragödie. Jamie war mit seinem gemieteten Sattelschlepper an einem Unfall beteiligt, als er beim Abbiegen die Autobahn blockierte. Dabei kamen drei junge Menschen ums Leben. Corey David, der den Unfall überlebte, verklagte Jamie daraufhin, denn "der Zusammenstoß [sei] ausschließlich und auf eklatante Weise durch die grobe und eklatante Rücksichtslosigkeit, Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit und Schuld von Jamie Watson verursacht" worden. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die The Sun vorliegen.

Inzwischen wurde die Klage aber längst beigelegt – ein Polizeibericht stellte fest, dass keiner die Schuld an dem tragischen Unfall hatte. Corey versuchte dann noch, die Mietwagenfirma von Jamies Fahrzeug zu verklagen. Doch auch dieser Streit wurde 2021 beigelegt.

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears und ihre Familie an Ostern 2023

Getty Images Jamie Watson und Jamie Lynn Spears im April 2014

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears und ihre Familie im November 2021

