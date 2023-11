Dreht Shakira eine Doku über ihr Leben nach Gerard-Trennung?

Sie hat wohl einiges zu zeigen! Elf Jahre lang war Shakira (46) mit dem spanischen Fußballer Gerard Piqué (36) liiert gewesen. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Im vergangenen Jahr gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Angeblich soll der Sportler die Sängerin betrogen haben. Das Liebes-Aus endete schließlich in einem regelrechten Rosenkrieg. Nun soll Shakira wohl eine Dokumentation darüber drehen, wie ihr Leben nach dem Beziehungsende verlaufen ist!

Das berichtet Daily Mail. Die Dokumentation soll sich dabei wohl auf die starken Veränderungen in ihrem Leben konzentrieren, die durch die unschöne Trennung von dem Kicker ausgelöst worden waren. "Ich denke, es wird um das Drama gehen, das sie durchgemacht hat und die Doku wird 'Der Betrug und ich' heißen", vermutet die spanische Journalistin Laura Fa. Sie gehe davon aus, dass es sich um eine Art Diss-Song in filmischer Form handeln wird. Für dieses angebliche Vorhaben spricht, dass die Musikerin in den letzten Tagen immer wieder in der Begleitung von Kameraleuten gesehen wurde.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Shakira ordentlich gegen ihren einstigen Liebsten schießt. Bereits seit Längerem wird spekuliert, ob die "Waka Waka"-Interpretin in einigen ihrer neueren Songs den ein oder anderen Seitenhieb gegen ihren Ex verteilt. So singt sie in einem Lied: "Du bist kälter als der Januar, ich bitte um Wärme und du gibst mir nicht mehr als Eis."

Getty Images Gerard Piqué, Fußballer und Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Gerard Piqué, November 2009

