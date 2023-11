Freundin und Kind allein: Tommy Fury feiert mit Chris Brown!

Er genießt die Party. Tommy Fury und seine Freundin Molly-Mae Hague (24) lernten sich 2019 bei der britischen Version von Love Island kennen und lieben. Mittlerweile ist das Paar verlobt und hat seine Liebe durch die Geburt seiner Tochter Bambi gekrönt. Die Aufsicht ihrer Kleinen geben der Profiboxer und die Influencerin angeblich nur ungern ab. Erst vor kurzem hatte die Mama einen Nervenzusammenbruch, als sie von ihrem Baby getrennt war. Bleibt Molly deswegen mit Bambi zu Hause, während Tommy in Dubai Party macht?

In einem Video, das The Sun vorliegt, sieht man den Familienvater ausgelassen auf einer Feier in Dubai. Während das Lied "Talibans" von Byron Messia aus der Musikanlage ertönt, tanzen er und der Sänger Chris Brown (34) gut gelaunt zwischen unzähligen anderen Partygästen. Bei seiner besseren Hälfte sieht es in diesem Moment jedoch ganz anders aus: Die 24-Jährige postet ein Foto auf Instagram, auf dem sie und ihr Spross gemütlich auf dem Boden spielen und kuscheln. "Magische Momente", schwärmt Molly über ihre Zeit zu zweit.

Im August dachte die Britin, dass ihr Partner sie betrüge, wie sie in einem YouTube-Video sie offenbarte. Er verbot ihr, auf sein Handy zu schauen. "Warum ist er so komisch mit seinem Handy? Ich dachte an die schlimmste Möglichkeit", erzählt die ehemalige Reality-Kandidatin. Doch damit rechnete sie nicht: Tommy überraschte sie mit einem romantischen Heiratsantrag.

Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter im Januar 2023

Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

