In diesen Blockbustern spielt Jamie Campbell Bower schon mit

Eigentlich ist Jamie Campbell Bower (35) allen seit langer Zeit bekannt! Der blonde Schauspieler wurde den Fans zuletzt durch seine Rolle in Stranger Things ein Begriff. In der beliebten Netflix-Serie spielte er den Bösewicht Vecna, den Antagonisten der vierten Staffel. Eingefleischte Fans kennen den Engländer aber bereits aus mehreren anderen weltberühmten Filmen: Jamie hatte unter anderem eine Rolle in der Biss-Verfilmung!

Seine Rolle in "Stranger Things" stellte nicht die erste Verkörperung einesAntihelden für den Serienstar dar: Jamie hatte den Vampir Caius in der Twilight-Saga gespielt! Dieser ist ein Anführer der gefürchteten Volturi, die den Protagonisten Edward und Bella große Schwierigkeiten bereiten. Vor allem die Teilnahme an zahlreichen Romanverfilmungen zeichnet sich in der Karriere des 35-Jährigen ab: So stellte er in Harry Potter den jungen Grindelwald dar. Außerdem schlüpfte der Netflix-Star in die Hauptrolle des Jace Wayland, um an der Seite von Lily Collins (34) in der Adaption von "City of Bones" aufzutreten.

Nicht nur zwischen den fiktiven Charakteren, die Jamie und Lily verkörperten, funkte es auf der Leinwand: Die beiden bandelten auch privat miteinander an! Fernab der Kameras waren sie viele Jahre lang ein Paar. Die Schauspieler führten zwischen 2012 und 2018 eine On-Off-Beziehung.

Getty Images Jamie Campbell Bower, 2009, "The Twilight Saga: New Moon"-Tour

Getty Images Jamie Campbell Bower, Lily Collins, 2013

Getty Images Lily Collins, Jamie Campbell Bower, 2013

