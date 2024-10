Darum hatte Millie Bobby Brown Angst vor ihrem Co-Star Jamie

Millie Bobby Brown (20) kämpft in der beliebten Netflix-Serie Stranger Things als Eleven gegen ihren Kollegen Jamie Campbell Bower (35), der in der Rolle Vecna den Bösewicht verkörpert. Bei einem Besuch auf dem Stranger Things Epic Con Panel in den USA teilte sie laut People neue Details zum Dreh. Auf die Frage eines Fans nach ihren Lieblingsszenen mit ihrem Co-Star antwortete die Schauspielerin scherzhaft: "Keine von ihnen. Er macht mir Angst, wenn er Vecna ist. Ich habe schreckliche Angst vor seinem Kostüm."

Sie erklärte zudem, dass es ganz klar nicht an Jamie als Person lag, sondern an der Tatsache, dass sie sein Gesicht nicht sehen konnte: "Ich mag keine Masken [...]. Ich mag es nicht, wenn Leute ihr Gesicht verdecken. Das ist definitiv eine Phobie. Ich habe sie, seit ich klein war." Die 20-Jährige beschrieb außerdem, dass sie während der gemeinsamen Szenen so gut wie nicht schauspielern musste: "In jeder Szene, in der ich vorgeben muss, Angst zu haben, weiß er, dass es echte Angst ist."

Im Moment steht die Britin zum wahrscheinlich letzten Mal in ihrer Paraderolle vor der Kamera. Die Dreharbeiten von der finalen fünften Staffel von "Stranger Things" laufen aktuell nämlich auf Hochtouren. Auf YouTube veröffentlichte Netflix bereits einen neuen Trailer, der spannende Einblicke hinter die Kulissen gibt. Die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer (40) erzählen zu Beginn des Videos: "Wir sind jetzt etwa zur Hälfte mit den Dreharbeiten fertig und es ist aufregend. Es ist so viel los. Meine Damen und Herren, willkommen zu 'Stranger Things' Staffel fünf."

Netflix Jamie Campbell Bower in "Stranger Things"

Getty Images Matt und Ross Duffer, "Stranger Things"-Erfinder

