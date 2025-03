So bekam Jamie Campbell Bower die Rolle in "Harry Potter"

Jamie Campbell Bower (36), bekannt aus Filmen wie "Sweeney Todd" und Twilight, hatte eine überraschende Reise, die ihn schließlich in das Universum von Harry Potter führte. Der Schauspieler spielte die Rolle des jungen Gellert Grindelwald in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1", aber der Weg dorthin war alles andere als gewöhnlich. Während des Como-Fan-Events in Italien erzählte der 36-Jährige laut E! News, dass er viele Freunde bei Harry Potter hatte. Eines Tages habe sich dann die Gelegenheit ergeben: "Ich glaube, eines Tages fragte mich jemand: 'Willst du einfach mal in diesem Film mitspielen?' und ich meinte: 'Ja, alles klar. Klingt lustig. Klingt cool.'"

Sein Charakter ist nur in einer Szene zu sehen, in der er den Elderstab stiehlt und aus dem Fenster springt. Auch wenn sein Dreh nur einen Tag dauerte, schätzt er die Erfahrung noch heute. Er erinnert sich vor allem an die herzliche Atmosphäre am Set und die Freundlichkeit seiner Co-Stars, besonders an Tom Felton (37), den er kürzlich wiedersah. Später kehrte er in der Phantastische Tierwesen-Reihe als derselbe Charakter zurück und erlebte erneut die magische Welt von "Harry Potter".

Jamie war nicht nur durch seine schauspielerischen Fähigkeiten bekannt, sondern sorgte auch durch seine Beziehung zur Schauspielerin Bonnie Wright (34), bekannt als Ginny Weasley im "Harry Potter"-Franchise, für Schlagzeilen. Das Paar war sogar verlobt, beendete die Beziehung jedoch 2012. Heute ist Jamie nicht nur für seine Auftritte vor der Kamera bekannt, sondern auch für seine Musik: Als Frontmann der Band Counterfeit hat er eine weitere kreative Leidenschaft zum Beruf gemacht. Mit einem Faible für düstere Ästhetik und tiefe Emotionen konnte er sich nicht nur in der Schauspielwelt, sondern auch auf musikalischer Ebene eine treue Fangemeinde aufbauen.

Anzeige Anzeige

Instagram / 22felton Ein Teil des Casts von "Harry Potter", November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bonnie Wright und Jamie Campbell Bower, "Harry Potter"-Stars, 2011

Anzeige Anzeige