"Stranger Things"-Star Jamie Campbell Bower seit 2015 clean

Jamie Campbell Bower (33) spricht offen über seine Suchtvergangenheit! Nach seinen Darstellungen in Harry Potter oder auch Twilight war der Schauspieler zuletzt in der vierten Staffel von Stranger Things zu sehen. In dem Netflix-Hit verkörperte er den Antagonisten Vecna. Während es beruflich bestens lief, musste der Beau abseits der Kamera jedoch schwer kämpfen. Jamie war alkohol- und drogenabhängig – ist nun aber schon seit siebeneinhalb Jahren clean!

Auf Twitter räumte der 33-Jährige ein: "Vor zwölfeinhalb Jahren war ich aktiv süchtig. Ich verletzte mich selbst und die Menschen um mich herum, die ich am meisten liebte." Aufgrund seiner Abhängigkeit landete er sogar in einer Klinik für psychische Gesundheit – und die Therapie schlug offenbar an. "Ich bin jetzt seit siebeneinhalb Jahren clean und nüchtern", teilte der Serienstar seine Erfolge mit.

In seinen offenen Beiträgen zeigte sich Jamie auch einsichtig. Er habe in seinem Leben viele Fehler gemacht, sehe inzwischen aber jeden Tag als Chance, neu anzufangen. "Ich bin so dankbar, dass ich da bin, wo ich bin", betonte der Brite und sprach auch seinen Fans Mut zu, an sich zu arbeiten.

Getty Images Jamie Campbell Bower bei der Premiere von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", 2018

Getty Images Jamie Campbell Bower bei den MTV Movie & TV Awards in Santa Monica im Juni 2022

Getty Images Jamie Campbell Bower bei der Premere der vierten Staffel von "Stranger Things" in Brooklyn, Mai 2022

