Ihr zeitgleicher Aufenthalt in London, begleitet von verdächtigen Posts in den sozialen Netzwerken versetzten Lilys und Jamies Follower in helle Aufregung. Sie sähen ihre Idole nur zu gerne wieder als Traumpaar. Mit Botschaften wie "bitte sagt mir einfach, dass ihr zusammen seid", "perfektes Paar" und "ihre öffentlichen Kommentare sind ihre Art, uns mitzuteilen, dass sie es sind", verliehen die Fans unter Jamies Reise-Pic ihrer Begeisterung Ausdruck. Tatsächlich scheinen Lily und ihr vielleicht Wieder-Lover nicht viel von Versteckspielen zu halten. Sie folgen einander seit Kurzem wieder in den sozialen Netzwerken und schrieben sich gegenseitig kleine Sprüche unter die besagten London-Bilder. Damit nicht genug: Die Schauspieler fanden offenbar nicht erst im neuen Jahr erneut zueinander.