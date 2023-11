Lange Single: Hat Cathy Lugner einen bestimmten Typ Mann?

Was muss er mitbringen? Cathy Lugner (33) und der österreichische Baulöwe Richard Lugner (91) waren von 2014 bis 2016 verheiratet. Jedoch sollte der Bund der beiden nicht für immer halten. Seither schien das Erotikmodel sein Single-Leben in vollen Zügen zu genießen. Doch wie genau sieht der Traummann der ehemaligen Promi Big Brother-Teilnehmerin aus? Promiflash verrät Cathy, was ihr Zukünftiger mitbringen muss.

"Ich habe keinen speziellen Typ Mann. Ich glaube, jeder Ex-Freund von mir sieht irgendwie ganz anders aus." Nach genauer Überlegung fällt ihr dann aber doch etwas ein: "Er sollte schon männlich aussehen. Ich stehe nicht so auf ganz Bubihafte – obwohl ich schon auch mal die gedatet habe", sagt sie Promiflash schmunzelnd. Es sei aber vor allem das Innere, worauf es Cathy bei ihrem Zukünftigen ankommt – Humor, Manieren und die alte Schule, wie sie erzählt. "Er muss aber auch strapazierbar sein [...]. Es muss ein Mann sein, der auch Nerven aus Stahl hat", fügt sie noch hinzu.

Über ihren absoluten Celebrity-Crush verrät die Blondine: "Johnny Depp (60) [...]. Ich finde den einfach cool, sympathisch – sieht gut aus. Ist ein sexy Typ und hat irgendwie etwas." Ihr derzeitiger Beziehungsstatus würde einen Flirt mit dem Superstar zumindest zulassen. Aktuell ist Cathy nicht in festen Händen, sie "lege [sich] da nicht fest".

Getty Images Cathy und Richard Lugner

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im Februar 2021

Getty Images Johnny Depp, "Fluch der Karibik"-Darsteller

