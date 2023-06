Tina Turner ist nach Tod wieder in den Charts vertreten!

Die Fans lieben sie immer noch! Am 24. Mai war Tina Turner (✝83) plötzlich verstorben. Die Rock-Ikone starb eines natürlichen Todes und schlief friedlich in ihrem Haus in der Schweiz ein. Viele Fans weltweit trauern nun um die "What's Love Got To Do"-Sängerin. Das hat offenbar auch viele Deutsche dazu angeregt, wieder ihre Musik zu hören: Tina ist postum wieder in den Charts vertreten!

Ein Blick auf die derzeitigen Album- und Single-Charts in Deutschland beweist, dass Tina wieder dabei ist. Insgesamt drei Alben der US-Amerikanerin haben es in die Charts geschafft: "Simply The Best" ist auf Platz 46, "Break Every Rule" auf dem 48. und "All The Best!" reiht sich direkt danach auf den 49. Platz ein. Ihr Megahit "The Best" belegt derzeit den 94. Platz der Single-Charts.

Tina soll vor ihrem Tod ein richtig schönes Leben geführt haben. Ein Vertrauter offenbarte gegenüber Daily Mail: Die Sängerin habe in der Schweiz Yoga-Kurse besucht, ging Shoppen oder machte kleine Roadtrips mit ihrem Auto. Unter ihren Nachbarn galt sie immer als "freundlich, höflich und bescheiden."

Getty Images Tina Turner während der Giorgio Armani Fashion Show in Mailand im Jahr 2007

Getty Images Tina Turner, 2009

Getty Images Tina Turner im Mai 1996

