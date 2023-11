Ozzy Osbourne dachte, dass er vor seinen Freunden stirbt

Er dachte, dass seine Zeit schon gekommen sei. Ozzy Osbourne (74) hat ein turbulentes Leben hinter sich. Bekannt wurde er als Leadsänger der Heavy-Metal-Band Black Sabbath. Während seiner Karriere waren Drogen sein ständiger Begleiter – Jahre später kamen gesundheitliche Probleme auf den Briten zu. Der "Fürst der Finsternis" konsumierte Antidepressiva und erkrankte an Parkinson. Wie Ozzy jetzt zugibt, hat er nicht damit gerechnet, seine Freunde zu überleben.

Dem Rolling Stone-Magazin erzählte der 74-Jährige, dass er sich wundert, dass er noch am Leben sei. "Ich habe viel nachgedacht, während ich im Bett lag, und all meine Saufkumpanen sind alle tot", verriet Ozzy im Interview. Er habe gedacht, dass er vor seinen Freunden sterben würde. "Ich hätte schon vor vielen von ihnen tot sein sollen. Warum bin ich der letzte Mann, der noch steht? Manchmal schaue ich in den Spiegel und frage mich: 'Warum zum Teufel hast du es geschafft?'", gab der Musiker zu.

Mit dem Thema Tod haben sich Ozzy und seine Frau Sharon Osbourne (71) auseinandergesetzt. Die Moderatorin hatte in ihrem "The Osbournes Podcast" ihren Kindern verraten, dass für sie und ihren Mann Sterbehilfe infrage käme. "Seelisches Leid ist ohne körperliche Schmerzen schon genug. Wenn du [beides] hast, dann mach's gut", erklärte Sharon die Entscheidung.

Getty Images Ozzy Osbourne mit seinen Bandkollegen Tony Iommi (links) und Geezer Butler (rechts)

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

Getty Images Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne im Februar 2015

