Wegen Peter: Iris Klein bricht weinend bei Promi BB zusammen

Das war zu viel für Iris Klein (56)! Nach monatelanger Funkstille traf die TV-Bekanntheit bei Promi Big Brother wieder auf ihren Noch-Ehemann Peter Klein (56). Unter anderem zwang der große Bruder die Streithähne zu einer großen Aussprache. In den vergangenen Tagen schienen sich die einstigen Eheleute dann ein wenig beruhigt zu haben – von Streitigkeiten fehlte jede Spur! Doch hat es Peter jetzt etwa zu weit getrieben? Iris bricht unter Tränen im Promi-BB-Container zusammen!

Wie die Fans im "Promi Big Brother"-Livestream sehen konnten, kamen die Bewohner des berüchtigten TV-Containers auf die baldige Weihnachtszeit zu sprechen, woraufhin der 56-Jährige mit Manuela Wisbeck (40) einige Weihnachtslieder trällert – zu viel für Iris: Sie flüchtet weinend ins Badezimmer, die weihnachtliche Stimmung erinnere sie zu sehr an die glückliche Familienzeit mit Peter. Manuela tröstet sie daraufhin: "Das waren 20 Jahre!"

Gleichzeitig macht sich die Mama von Daniela Katzenberger (37) Sorgen um ihre Beziehung mit ihrem Mr. T, mit dem sie nach der Trennung von Peter zusammen kam. "Wenn der jetzt hier zuguckt und sieht, dass ich hier heule, weil ich an die Vergangenheit denke", weint Iris. Doch nach ihrem Tränenausbruch ist sie vor allem eins: sauer! "Am liebsten würde ich ihm das Maul stopfen, dass er hier nicht singt. Wenn du weißt, dass wir 20 Jahre mit den Kindern immer gesungen haben an Weihnachten. Das ist bitter", wettert Iris.

