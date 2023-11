Nach Steuerbetrug: Gegen Shakira wird weiterhin ermittelt

Das Thema ist längst noch nicht beendet. Nachdem Shakira (46) des Steuerbetrugs beschuldigt worden war, kam es vergangene Woche zu einem Gerichtsurteil. Die Sängerin wurde zu einer Geldstrafe von mehreren Millionen Euro verurteilt – allerdings handelt es sich nur um die Summe, die sich auf den Zeitraum von 2012 bis 2014 bezieht. Jetzt könnte ein Vergehen aus dem Jahr 2018 der Musikerin zum Verhängnis werden: Es wird erneut gegen Shakira ermittelt.

Die katalanische Zeitung El Periodico berichtet, dass es aufgrund der Steuerhinterziehung von 2018 zu weiteren Ermittlungen gegen die 46-Jährige kommen könnte. Sollte es dann zu einem neuen Prozess kommen, wird die Begleichung von Shakiras Steuerschulden voraussichtlich zu einem milderen Urteil führen.

Die ganze Situation scheint die Ex von Gerard Piqué (36) nicht sonderlich zu belasten. In einem rosafarbenen Hosenanzug ging es für die zweifache Mutter ins Gerichtsgebäude von Barcelona. Shakira begrüßte die Schaulustigen mit einem breiten Grinsen – sie lächelte und winkte in die Kameras.

