Nur im Tanga: Noah Cyrus zeigt sich geheimnisvoll im Wald

Noah Cyrus (23) zeigt sich im Einklang mit der Natur! Die kleine Schwester von Miley Cyrus (31) hat sich mittlerweile eine eigene Karriere als Musikerin aufgebaut. Dabei macht sie auch immer wieder mit gewagten und extravaganten Outfits auf sich aufmerksam. Aufgrund ihrer Optik musste die Tochter von Billy Ray Cyrus (62) aber auch einiges an Hate einstecken. Mittlerweile scheint die Berühmtheit aber über den Meinungen anderer zu stehen und zeigt sich so, wie sie es möchte. Nur mit einem Tanga bekleidet posiert Noah nun im Wald!

Die Bilder des Shootings teilt Noah mit ihren Followern auf Instagram. Darauf ist zu sehen, wie die 23-Jährige in verschiedenen Posen in einem Wald bei Nacht steht – bloß in einem dunkelblauen Tanga mit Rüschen gekleidet. Die Hände hält Noah dabei schützend vor ihre Brüste, während die Fotos eine gar mystische und gespenstische Stimmung übermitteln.

Erst kurz nach ihrer Verlobung mit Pinkus hatte Noah eine Welle des Hasses über sich ergehen lassen müssen. "Ich wurde heute wieder daran erinnert, wie [das Internet] mich gegen mich selbst aufbrachte und mich zu der Überzeugung brachte, dass ich mich umbringen sollte", stimmte sie in ihrer Story ernste Töne an und deutete damit an, wie sehr sie früher unter solch gemeinen Kommentaren gelitten hatte.

Anzeige

ActionPress Noah Cyrus im Januar 2023

Anzeige

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus, Musikerin

Anzeige

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de