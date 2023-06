Wegen Internet-Hate: Noah Cyrus spricht über Suizidgedanken!

Wie in früheren Zeiten! Die Sängerin Noah Cyrus (23) sollte eigentlich gerade auf Wolke sieben schweben: Vor wenigen Tagen hatte sie nämlich ihre Verlobung zum deutschen Designer Pinkus publik gemacht. Neben Glückwünschen erhielt die Schwester von Miley Cyrus (30) eine große Welle an Hate-Kommentaren, in denen sich über ihre Optik lustig gemacht wurde. Nun verrät Noah, dass dies nicht das erste Mal sei, dass ihr Aussehen negativ bewertet wird: Früher habe sie deswegen sogar unter Suizidgedanken gelitten!

In ihrer Instagram-Story reagiert die Sängerin auf bösartige Kommentare, die sie in Reaktion auf ihre Verlobung erhalten habe: "Seit ich etwas so Reines und Glückliches für mich und mein Leben angekündigt habe, haben das Internet und die Kommentatoren so hart daran gearbeitet, mir die Freude, die Liebe und das Glück zu nehmen." Dies erinnere Noah an frühere Zeiten zurück, als sie im Alter von gerade einmal elf Jahren ähnliche Kommentare erhalten hatte: "Ich wurde heute wieder daran erinnert, wie [das Internet] mich gegen mich selbst aufbrachte und mich zu der Überzeugung brachte, dass ich mich umbringen sollte."

Mit Pinkus an ihrer Seite scheint sie aber ein starkes Supportsystem zu haben. Erst vor wenigen Tagen hatte Noah die Verlobungsgerüchte mit einer süßen Liebeserklärung an diesen bestätigt: "Der schönste Moment meines Lebens war es, 'Ja' zu sagen, um den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

