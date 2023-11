Sie zeigt ihren Babybauch: Kelly Rohrbach ist schwanger!

Was für schöne Neuigkeiten! Seit 2019 gehen Kelly Rohrbach (33) und Steuart Walton gemeinsam als Eheleute durchs Leben. Bekannt ist die Schauspielerin unter anderem für ihre Rolle in dem Film Baywatch, in dem sie an der Seite von Zac Efron (36) und Dwayne "The Rock" Johnson (51) vor der Kamera stand. Bereits 2021 waren Gerüchte um eine Schwangerschaft des Models aufgekommen – 2022 durfte sie dann Sohnemann Lawrence begrüßen. Und offenbar erwartet Kelly nun Baby Nummer zwei!

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 33-Jährige am Strand von Malibu gemeinsam mit ihrem Liebsten. Dabei trägt die "Ocean's 8"-Darstellerin eine weiße Bikinihose sowie einen weiten schwarzen Pullover. Darunter zeichnet sich ziemlich deutlich ein Schwangerschaftsbauch ab! Selbst bestätigt hat Kelly die News aber noch nicht.

2019 heiratete Kelly in eine der wohlhabendsten Familien der USA ein – ihr Steuart ist nämlich ein Erbe der Supermarktkette Walmart. Bereits zuvor hatte ein Insider ein Gespräch belauscht, bei dem es um die Hochzeitsvorbereitungen ging. Wie dieser Page Six verriet, haben sie für die große Feier auch ziemlich tief in die Tasche gegriffen. Angeblich standen ein bis eineinhalb Millionen Dollar zur Verfügung.

Anzeige

Getty Images Kelly Rohrbach, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kelly Rohrbach, 2017

Anzeige

Getty Images Kelly Rohrbach im September 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de