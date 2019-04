Kelly Rohrbachs (29) Zukunft scheint glänzend auszusehen! Im Mai 2017 waren die ersten Fotos aufgetaucht, die bestätigten: Die Schauspielerin ist wieder in festen Händen! Der Walmart-Milliardär Steuart Walton hat das Herz des Baywatch-Stars erobert. Nun scheinen die Beauty und ihr Schatz den nächsten Schritt in Richtung gemeinsame Zukunft zu wagen – Kelly wurde mit einem funkelnden Klunker am linken Ringfinger gesichtet!

Bei einem Spaziergang in Los Angeles lichteten einige Paparazzi die 29-Jährige und ihren Freund ab: Ihr lässiges Outfit rückte dabei allerdings vollkommen in den Hintergrund: Kelly präsentierte einen riesigen Ring! Offenbar hat Steuart seiner Freundin tatsächlich einen Antrag gemacht! Wie Mirror berichtet, soll sich das Paar bereits Anfang März verlobt haben.

“Ich saß ihnen fünf Stunden gegenüber. Im Zug von Chur nach Zermatt, als er mit seiner Verlobten Kelly Rohrbach den Weddingplanner anrief”, verriet ein weiterer Insider kürzlich Page Six. “Sie heiraten auf der Insel Harbour auf den Bahamas und das Budget für die Hochzeit beträgt 1 bis 1,5 Millionen Dollar", behauptete die Quelle außerdem.

Alexander Tamargo/Getty Images Der "Baywatch"-Cast

Splash News Kelly Rohrbach im "Baywatch"-Badeanzug

Splash News Kelly Rohrbach bei Dreharbeiten zu "Baywatch"

