So heftig stritten sich Britney und Jamie Lynn Spears früher

Jamie Lynn (32) und ihre Schwester Britney Spears (41) machten viel gemeinsam durch. Aktuell ist die Zoey 101-Bekanntheit in der britischen Version vom Dschungelcamp zu sehen. Zur Überraschung der Zuschauer verlor die Musikerin bisher aber noch kein schlechtes Wort über ihre berühmte Schwester. Stattdessen machte sie deutlich, wie viel ihr Britney bedeute. Doch es war nicht immer leicht zwischen Jamie Lynn und ihrer Schwester!

Wie OK! nun berichtet, ließ Jamie Lynn im UK-Camp einmal mehr die komplizierte Beziehung zu ihrer Schwester Revue passieren. Sie liebe Britney zwar, doch die beiden seien sich früher regelmäßig an die Gurgel gegangen. "Wir haben uns die Köpfe eingeschlagen. Das hat die Welt gesehen", erklärte die 32-Jährige. Inzwischen habe sie aber gelernt, über solche privaten Themen nicht mehr öffentlich zu sprechen. "Familien streiten sich. [...] Wir machen es halt besser als die meisten", beendete die Musikerin das Thema damit.

Britney schaut aktuell mit Sicherheit immer mal wieder ins Dschungelcamp rein. "Ich kann mir vorstellen, dass sie Angst davor hat, was Jamie Lynn vielleicht sagen könnte", hatte ein Insider The Sun berichtet. Die Ex von Sam Asghari (29) würde ohnehin immer darauf achten, was ihre Familie so treibt.

Anzeige

Getty Images Jamie Lynn Spears im Juni 2016

Anzeige

Getty Images Britney Spears mit ihrer Schwester Jamie Lynn, 2003

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de