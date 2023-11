Streiten Prinz Harry und Meghan über die royale Versöhnung?

Sind sie sich uneinig? Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) hatten im Jahr 2020 dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und ihre royalen Pflichten an den Nagel gehängt. In den darauffolgenden Jahren zogen sie durch ihre Enthüllungen den Unmut der Royals auf sich. Während sich der Herzog von Sussex nun angeblich wieder mit seiner Familie vertragen möchte, soll seine Liebste jedoch dagegen sein: Harry und Meghan sollen sich uneins sein, ob es überhaupt eine Versöhnung mit den englischen Royals geben kann!

Das behauptet zumindest der britische Autor Omid Scobie in seinem demnächst erscheinenden Buch "Endgame". In einem Auszug, der The Telegraph vorliegt, erklärt er, dass der jüngste Sohn von König Charles III. (75) und seine Frau anscheinend auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Während Harry die Fehde mit den restlichen Royals beilegen und zurück nach London möchte, wolle Meghan "nie wieder einen Fuß auf englischen Boden setzen", da sie sich dort "nie zu Hause gefühlt" habe.

Doch während sich Harry seinem Vater langsam wieder anzunähern scheint, sieht das bei ihm und seinem älteren Bruder Prinz William (41) ganz anders aus: Dieser soll wohl keinerlei Interesse daran haben, das Kriegsbeil zu begraben. Das liege auch an fehlendem Vertrauen, wie die Royal-Expertin Sarah Hewson kürzlich gegenüber The Sun berichtete: "Die Tatsache, dass Gespräche regelmäßig an die Öffentlichkeit gelangen, ist ein Problem, denn wenn man eine Beziehung wieder aufbauen will, muss das Vertrauen vorhanden sein."

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry bei einem Besuch in Nottingham

Getty Images König Charles mit seinem Sohn Prinz Harry, 2014

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

