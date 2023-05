Kids nicht bereit: Kerry Katona will gerne Großmutter werden

Kerry Katona (42) will, dass ihre Familie weiter wächst! Die britische Musikerin durfte selbst schon fünf Kinder auf der Welt begrüßen: Ihre Kids Molly (21), Lilly (20), Heidi (16), Max (15) und DJ (9) sind der ganze Stolz der einstigen Atomic Kitten-Sängerin. Doch offenbar sehnt sie sich nach einem Baby in der Familie: Inzwischen wünscht sich Kerry nämlich ein Enkelkind – doch das wird in naher Zukunft wohl nicht passieren...

Gegenüber Mirror betont die 42-Jährige nun, dass sie supergerne Oma werden will. "Ich wäre gerne eine", macht Kerry deutlich. Doch ihr Nachwuchs sieht das offenbar ein bisschen anders – die fünffache Mutter erklärt: "Keines meiner Kinder ist auch nur annähernd bereit, ein Baby zu bekommen." Sie glaube, dass Max irgendwann der erste sein wird, der sie zur Großmutter macht.

Kerrys 16-jährige Tochter habe im Moment sogar noch große Angst davor, irgendwann einmal ein Baby zu bekommen! "Heidi sagt immer, dass sie zwar eines Tages gerne Mutter werden möchte – aber sie hat Angst vor der Schwangerschaft", berichtet das Familienoberhaupt.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona mit ihren Töchtern

Getty Images Kerry Katona im Oktober 2019 in Crawley

Getty Images Kerry Katona im Mai 2018 in Gloucester

