Wegen öffentlichem Rosenkrieg: Amira Pocher verliert Job

Amira Pocher (31) dürfte enttäuscht sein. Seit ihrer Trennung von Comedian Oliver Pocher (45) steht die Moderatorin immer wieder in der Kritik. Nicht nur, dass ihr Ex nicht aufhört, gegen sie zu schießen. Auch bekam sie erst kürzlich die Quittung dafür, dass sie sich vor einigen Jahren abfällig über die mentale Gesundheit des Ex-Bachelors Sebastian Pannek (37) geäußert hatte. Nun scheint all der negative Rummel Konsequenzen zu haben: Amira verliert einen Job als Botschafterin.

Der Bundesverband der Edelsteine und Diamanten wollte Amira eigentlich zu seiner Botschafterin machen. Vergangenen Freitag soll es bei einer feierlichen Zeremonie offiziell werden. Doch statt der zweifachen Mutter bekommt Schauspielerin Liz Baffoe (54) die Ehre. "Wir brauchen Planungssicherheit und wir hatten das Gefühl, dass wir die mit Frau Pocher nicht haben. Die ganze negative Presse aktuell passt auch nicht so ganz", erklärt der Vorstandsvorsitzende gegenüber Bild. Vor allem Amiras angeknackstes Image passe nicht, um die Edelsteine zu repräsentieren.

Während sie sich zum Thema Olli weitestgehend zurückhält, bezog Amira aber Stellung zu der Lästerei über Sebastian. "Ich habe Sebastian [...] in einer persönlichen Nachricht um Entschuldigung gebeten", betonte sie im RTL-Interview. Heute könne sie sich nicht erklären, warum sie diese "dummen und verletzenden" Äußerungen damals machte. Es tue ihr "aufrichtig leid".

Amira Pocher, Podcasterin

Liz Baffoe im November 2022 in Köln

Sebastian Pannek, TV-Star

