Zara und Mike Tindall genießen ein romantisches Doppeldate

Zara (42) und Mike Tindall (45) gönnen sich einen gemütlichen Abend zu viert. Rund zwölf Jahre ist die Enkelin von Queen Elizabeth (✝96) nun mit dem ehemaligen Rugby-Profi verheiratet. Die beiden gehen durch dick und dünn und zeigen sich dabei eher bodenständig als besonders royal. So unterstützte die 42-Jährige ihren Liebsten auch bei seiner Teilnahme am UK-Dschungelcamp. Jetzt genießen Zara und Mike eine kleine Auszeit und freuen sich über ein besonderes Wiedersehen.

In seiner Instagram-Story teilt Mike ein Foto seines Abends mit Zara. Auf dem Bild strahlt nicht nur das Ehepaar um die Wette. Mit dabei ist auch Ian Balshaw mit seiner Frau Kate. Ian und Mike sind ehemalige Kollegen und spielten gemeinsam in der englischen Rugby-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2003. Daraus entstand offenbar eine enge Freundschaft, denn Ian war außerdem der Trauzeuge des 45-Jährigen. In gemütliche Pullis eingepackt heben die vier ihre Sektgläser zum Toast.

Anders als die meisten Royals scheuen Mike und Zara sich auch nicht, Liebesbekundungen in der Öffentlichkeit auszutauschen. Anfang des Jahres waren die beiden auf dem Cheltenham Festival. Dort posierten sie nicht nur bester Laune, sondern küssten sich auch ganz offen vor den Fotografen. Im Anschluss gab es für die Presse ein Grinsen und den erhobenen Daumen.

Getty Images Zara und Mike Tindall bei dem Grand Prix von Monaco

Instagram / mike_tindall12 Zara und Mike Tindall nach Mikes Auszug aus dem UK-Dschungelcamp

James Whatling / MEGA Mike und Zara Tindall im März 2023

