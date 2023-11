Fans glauben nicht an Versöhnung von Harry und den Royals!

Der Zug ist für sie abgefahren! In den vergangenen Jahren verscherzten es sich Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) mit dem britischen Königshaus. Ein Interview mit Oprah Winfrey (69), eine Netflix-Doku und Harrys Buch "Reserve" machten die Vertrauensbasis zunichte. Aktuell sollen die Eheleute kaum noch im Kontakt mit König Charles (75), Prinz William (41) und Co. stehen. Die Promiflash-Leser haben zu dem Zwist eine klare Meinung...

Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 24. Oktober, 17.45 Uhr] halten es die Leser für extrem unwahrscheinlich, dass sich, allen voran Harry und Meghan, jemals wieder mit William und Prinzessin Kate (41) verstehen werden. Von insgesamt 1.120 Fans sind 1.020 (91,1 Prozent) davon überzeugt, dass das Kapitel abgeschlossen ist. Nur 100 Leser (8,9 Prozent) hoffen auf eine Versöhnung, glauben aber, dass diese noch Zeit braucht.

Die Zeiten, in denen besonders Charles seinen jüngsten Sohn in Schutz nahm, sollen ohnehin vorbei sein. Nachdem Harrys Memoiren erschienen waren, soll der britische Monarch extrem sauer gewesen sein. "Er ging von dem Wunsch, dass niemand mehr über seinen Sohn redet, über zu 'kritisiert diesen Idioten'", behauptet Omid Scobie in seinem neuen Buch "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival".

