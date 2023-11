Kartenlegerin wusste vor Justine Dippl von Schwangerschaft!

Da hatte jemand den richtigen Riecher! Justine Dippl und Arben Zekic hatten in diesem Jahr bei Das Sommerhaus der Stars teilgenommen. Beim Wiedersehen verkündete das Paar dann freudige Nachrichten: Die beiden Realitystars erwarten ihr zweites Kind! Aber damit hatte die Ex von Joey Heindle (30) überhaupt nicht gerechnet – zumindest bis ihr zu einem Test geraten worden war. Justines Kartenlegerin sagte die Schwangerschaft voraus!

"Wir wussten das echt spät mit der Schwangerschaft und haben es durch unsere Kartenlegerin Kerstin erfahren", plaudert die werdende Zweifachmama nun im Interview mit Bild aus. Sie selbst habe gar nicht damit gerechnet. Justine erzählt weiter: "Wir waren bei Arbens Fußballspiel, Kerstin rief mich an und sagte: 'Ich habe gerade die Karten gelegt, bist du schwanger?'" Daraufhin habe sie einen Test gemacht, der tatsächlich positiv ausgefallen sei. "Ich war völlig perplex, bin noch mal zur Apotheke und noch mal und noch mal. Ich habe insgesamt sieben Tests gemacht und die waren alle positiv", erinnert sich die TV-Bekanntheit.

Besonders gut geht es Justine in ihrer zweiten Schwangerschaft aber nicht – ganz im Gegenteil! "Ich bin wirklich keine Memme, aber dieses dauerhafte Übelkeitsgefühl geht mir mittlerweile an die Substanz. Vor allem kann ich nichts essen oder trinken. Es bleibt nichts in mir", beklagte sie sich vor wenigen Tagen in ihrer Story auf Instagram.

Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic im November 2022

Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Anzeige

Glaubt ihr, dass Karten so etwas wirklich vorhersehen können? Ja, klar! Nein, das war nur Zufall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de