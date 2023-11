"Magisch": Jana Kramer und Allan feiern erstes Jahr Liebe!

Was für ein ereignisreiches erstes Jahr! Jana Kramer (39) und Allan Russell (42) schweben derzeit wohl im absoluten Liebesglück. Seit einem Jahr gehen die Schauspielerin und der Fußballspieler nun schon gemeinsam durchs Leben. Im Mai hatte der Kicker seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt. Bloß wenige Monate später durften die beiden dann auch schon ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Jana lässt ihr erstes gemeinsames Jahr mit Allan nun Revue passieren.

"Danke für eines der magischsten Jahre meines Lebens und dafür, dass du mich liebst mit allem, was dazugehört", schreibt der One Tree Hill-Star auf Instagram und teilt dazu einen Zusammenschnitt aus schönen Momenten mit ihrem Partner. Untermalt wird das Video von Ryan Macks Song "Forever And Always". "Es ist verrückt, was alles in einem Jahr passieren kann. Auf viele weitere!", fügt Jana noch glücklich hinzu.

Erst vor knapp zwei Wochen und kurz nach der Geburt ihres Babys machte Jana ihrem Liebsten eine zuckersüße Liebeserklärung. "Der am meisten unterstützende Mann der Welt. Danke!", kommentierte sie einen Schnappschuss in ihrer Story, der sie kurz nach der Entbindung zeigt. Darauf streichelt Allan ihr liebevoll über den Kopf und hatte offenbar in keiner Sekunde ihre Seite verlassen.

Getty Images Jana Kramer bei dem iHeartRadio Music Festival 2023

Instagram / kramergirl Allan Russel und Jana Kramer

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihrem Baby Roman

