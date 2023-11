Jana Kramer im Babyglück: Sie ist wieder Mama geworden!

Sie können endlich ihr ganzes Glück in den Armen halten! Im Sommer dieses Jahres machte die ehemalige One Tree Hill-Darstellerin Jana Kramer (39) süße Neuigkeiten publik: Sie und ihr Verlobter Allan Russell (42) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Nach zwei Kids mit ihrem Ex-Mann Mike Caussin (36) wird die Schauspielerin also zum dritten Mal Mama – und nun war es endlich so weit: Jana und Allan sind Eltern geworden!

Das verrät die frischgebackene Mama nun People. Am Montag erblickte ihr kleiner Sohn gesund und munter das Licht der Welt. "Allan und ich sind überglücklich und wirklich dankbar, die Geburt unseres Sohnes Roman James Russell bekannt geben zu können. Wir fühlen uns gesegnet, dass wir die Chance hatten, gemeinsam etwas so Besonderes zu schaffen", gibt die Beauty überglücklich preis.

Im Interview plaudert die Schauspielerin auch noch ein paar weitere Details zu ihrem Sohnemann aus – unter anderem, wie sie auf seinen Namen gekommen sind. "Der Name Roman wurde von niemandem inspiriert, es ist einfach ein starker Name, den wir beide lieben. Aber James – sein zweiter Vorname – war der Name unserer beiden Großväter, also war das eine Anspielung auf sie", erzählt Jana. Wie findet ihr den Namen? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / kramergirl Allan Russel und Jana Kramer im Oktober 2023

Instagram / kramergirl Jana Kramer und ihre Kinder

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihrem Freund Allan Russell und den beiden Kindern

