Meghann Fahy und Leo genießen Winterspaziergang als Paar!

Endlich zeigen sie ihre Liebe öffentlich! Schon lange hatte es Gerüchte gegeben, dass Meghann Fahy (33) und Leo Woodall ein Paar sind. Vergangene Woche machten die "The White Lotus"-Darsteller ihre Beziehung dann offiziell – und knutschten in den Straßen New Yorks ganz ungehemmt herum. Nach dem Bekanntmachen ihrer Romanze gibt es nun wohl kein Halten mehr: Neue Fotos zeigen Meghann und Leo bei einem romantischen Winterspaziergang!

Daily Mail liegen aktuelle Aufnahmen vor, die das Paar in New York zeigen. Gemeinsam schlendern die Blondine und der Hottie durch den Big Apple – und haben offenbar den Spaß ihres Lebens. Denn Meghann und Leo strahlen über beide Ohren. Die The Bold Type-Darstellerin hakt sich bei ihrem Liebsten ein, der immer wieder den Arm um sie legt.

Meghann und Leo hatten sich 2022 bei den Dreharbeiten für die zweite Staffel der Serie kennengelernt. Noch im Januar des Folgejahres dementierte die 33-Jährige eine Beziehung mit dem Schauspieler. "Wir sind nur Freunde", erklärte sie damals in der Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen". Aus Freundschaft wurde schließlich Liebe.

Anzeige

Getty Images Meghann Fahy, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Leo Woodall, Schauspieler

Anzeige

Instagram / leowoodall Die Schauspieler Leo Woodall und Meghann Fahy

Anzeige

Wie findet ihr die öffentliche Liebesbekundung von Meghann und Leo? So süß, sie genießen es richtig! Ein bisschen kitschig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de