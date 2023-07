Wird Kinderwunsch Sissi und Ben Melzers Ehe beeinflussen?

Benjamin Melzer räumt alle Einwände aus dem Weg! Das Model und Sissi Melzer (27) gehen seit über vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe zueinander hatten die einstigen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer im vergangenen Mai besiegelt: Sie hatten sich das Jawort gegeben. Da es für den Influencer als Transmann aber biologisch nicht möglich ist, eigene Kinder zu bekommen, gestaltet sich dieser Punkt für ihn und seine Frau anders als bei anderen Ehepaaren. Doch wie steht Ben eigentlich dem Kinderwunsch gegenüber?

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von dem Hottie wissen, ob er keine Bedenken bezüglich seiner Ehe und eines Kinderwunsches habe. "Wir haben bereits zu Beginn unserer Beziehung ganz offen über alles gesprochen!", reagiert er auf die Frage und macht seine Meinung diesbezüglich mehr als deutlich: "Würdest du deinen Partner verlassen, wenn sich herausstellt, dass er nicht zeugungsfähig ist? Man fragt ja niemandem beim ersten Date: 'Hey, bist du potent?'" Er hege deshalb überhaupt keine Bedenken.

Schließlich sind Ben und Sissi auch ein unschlagbares Team! Das machte das Malemodel bereits in einem Promiflash-Interview deutlich. "Die einzige Sache, die sich, in Anführungsstrichen, verändert hat [seit der Hochzeit], ist vielleicht so dieses Zugehörigkeitsgefühl. Wir fühlen uns jetzt einfach noch mehr verbunden", verriet der Influencer.

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer, Reality-TV-Star

Frederic Kern / Future Image Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer, Reality-TV-Star

