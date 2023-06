"Noch mehr verbunden": So läuft Ben und Sissi Melzers Ehe

Sissi (27) und Benjamin Melzer genießen ihr Eheleben in vollen Zügen. Der Influencer und die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin gehen seit über vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Mai besiegelten sie ihre Liebe zueinander und gaben sich im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort. Doch hat sich seit der Hochzeit etwas für das Paar verändert? Im Promiflash-Interview spricht Ben jetzt über das Leben als frisch vermähltes Ehepaar.

Auf dem Ernsting's-family-Event in Hamburg erschien Ben ohne seine Sissi – machte das jedoch mit seiner Schwärmerei über seine Ehe wieder wett. "Es hat sich zum Glück gar nichts verändert", stellte er im Gespräch mit Promiflash klar. So wollen sowohl das Model als auch seine Frau, dass alles einfach bleibe wie bisher. "Die einzige Sache, die sich, in Anführungsstrichen, verändert hat, ist vielleicht so dieses Zugehörigkeitsgefühl. Wir fühlen uns jetzt einfach noch mehr verbunden", plauderte er aus.

Auch wenn ihr Leben nach ihrer Trauung weiter wie bisher läuft, haben sie durch ihre Hochzeit neue gemeinsame Erinnerungen geschaffen. "Wir sind immer noch überwältigt von den Emotionen, und irgendwie fühlt es sich unwirklich an, aber auch verdammt gut!", hatte sich der Influencer nach dem großen Tag auf Instagram bei seinen Fans gemeldet und hinzugefügt: "Der Moment, als sie mit ihrem Papa um die Ecke kam, hat mich umgehauen! Mir kamen direkt die Tränen. Ein Gefühl, das sich nicht beschreiben lässt!"

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Sissi und Ben Melzer im Juni 2023

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de