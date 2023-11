Taylor Swift lehnte Auftritt bei König Charles' Krönung ab!

Taylor Swift (33) setzt sich Prioritäten! Die Musikerin gehört zu den größten Künstlerinnen der heutigen Zeit. Mit Hits wie "Shake It Off" oder auch "Anti-Hero" lässt die Blondine die Herzen ihrer Fans höherschlagen und versetzt die gesamte Welt derzeit mit ihrer Eras-Tour in Aufruhr – und die ist ihr offenbar wichtiger als eines der größten Spektakel dieses Jahres. Taylor soll die Einladung ausgeschlagen haben, bei der Krönung von König Charles III. (75) aufzutreten!

Wie der royale Experte Omid Scobie in seinem Buch "Endgame" schreibt, soll Taylor die Anfrage erhalten haben, bei der Krönung des neuen Monarchen zu performen – dieses Angebot habe die Sängerin aber abgelehnt. Ein Grund wird dabei nicht genannt, doch am Tag des Spektakels hatte die Songwriterin bereits ein Konzert im Rahmen ihrer Eras-Tour in Nashville.

Wie Us Weekly berichtet, ist Taylor aber nicht die einzige gewesen, die eine Einladung zur Krönung ablehnte. Auch Harry Styles (29), Adele (35), die Spice Girls und Robbie Williams (49) sollen das Event ebenfalls abgesagt haben. Letztendlich aufgetreten sind Katy Perry (39), Lionel Richie (74), Andrea Bocelli (65) und Take That.

Taylor Swift, Sängerin

König Charles III., Royal

Katy Perry auf König Charles' Krönungskonzert

