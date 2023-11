Trennen sich Lorik und Denise etwa nach "Temptation Island"?

Lorik Bunjaku (27) und Denise Hersing (27) scheinen sich auseinanderzuleben. Bei Temptation Island V.I.P. stellte sich heraus, dass sich die Influencerin in ihrer Beziehung unterdrückt fühlt. Während sie sich mit dem Partymachen sehr zurückhält, nutzt der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat jede Chance zum Feiern aus und lügt seine bessere Hälfte deswegen sogar an. Das treibt die Blondine immer weiter von ihm weg – wird Denise etwa Schluss mit Lorik machen?

Die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin habe sich in der Show weiterentwickelt und zu sich selbst gefunden. "Ich glaube, ich habe, wenn ich hier rauskomme, ein anderes Leben", erklärt sie im Gespräch mit Mimi (29) und merkt an: "Es tut natürlich weh, wenn einem bewusst wird, dass dieser Mensch vielleicht nicht mehr Teil meines Lebens sein wird. Das ist halt schon eine Nummer." Bedeutet das, dass sie mit Lorik Schluss machen wird? Schließlich wolle sie die beste Version von sich auch nach dem Format sein.

Als ihr Partner beim Lagerfeuer dann von allen Seiten zu hören bekommt, dass er Denise unterdrücke, schockiert ihn das sehr. "Das ist ein Schlag, als hätte mir Klitschko eine verpasst, weil eine Person, die man liebt, die möchte man natürlich glücklich machen", gibt er gegenüber Moderatorin Lola Weippert (27) zu und erklärt: "Meine größte Angst ist, dass ich sie verliere. […] Das zieht mich total runter, weil ich liebe diese Frau und ich möchte meine Zukunft mit ihr verbringen."

Instagram / denise.hersing Denise Hersing im November 2023

RTL / René Lohse Lorik Bunjaku und Denise Hersing

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku im August 2023

