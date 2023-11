Während Yeliz Koc im Krankenhaus war, drehte Jimi ein Video

Sie fühlte sich im Stich gelassen. Jimi Blue Ochsenknecht (31) und Yeliz Koc (30) haben eine gemeinsame Tochter, Snow Elanie (2). Noch bevor die Kleine auf die Welt gekommen ist, trennten sich der Musiker und die Influencerin. Seitdem sieht sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht (67) mit Vorwürfen konfrontiert. Die Mutter seines Sprösslings verriet, dass er sich nicht um Snow kümmere. Jetzt legt Yeliz nach und behauptet, dass Jimi drehen war, während sie mit Schmerzen im Krankenhaus lag.

Im Livestream von Promi Big Brother erinnert sich die 30-Jährige an die schwere Schwangerschaft zurück und berichtet ihrem Mitbewohner Jürgen Milski (60) von einem Vorfall: "Ich hatte ja eine ganz schwere Schwangerschaft. Von der fünften Woche an bis zum Ende." Als Yeliz aufgrund ihrer Beschwerden in die Klinik musste, war von Jimi keine Spur zu sehen. "Er hat dann lieber sein Musikvideo gedreht, das richtig beschissen war. […] und ich saß im Krankenhaus und keiner hat mich abgeholt."

Für Yeliz sei das eine äußerst schlimme Erfahrung gewesen, wie sie Jürgen weiter erklärt: "Das war echt die schlimmste Zeit in meinem Leben." Jimi ließ sich nicht blicken, stattdessen kam seine Mutter zu ihr geeilt: "Irgendwann kam dann Natascha (59), weil er sein Video gedreht hat."

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht mit ihrer Enkeltochter Snow Elanie Koc

