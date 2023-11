Jannik Kontalis findet Yeliz' Promi-BB-Vorwürfe "traurig"

Er hat die Nase voll! Jannik Kontalis und Yeliz Koc (30) hatten sich im vergangenen Jahr bei der Datingshow Make Love, Fake Love kennen und lieben gelernt. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Auf die Trennung folgte ein Rosenkrieg im Netz. Dieser ist eigentlich mittlerweile beendet. Doch im Promi Big Brother-Haus spricht die Influencerin erneut über die Trennung. Dass Yeliz sich zum Liebes-Aus äußert, passt Jannik allerdings gar nicht!

Auf Instagram gibt der Reality-TV-Kandidat ein Statement ab. Darin erklärt er, dass die ganze Situation mit seiner Ex ihn mittlerweile nur noch traurig mache: "Beim Schauen der Videos merke ich, dass sie da Sachen in den Raum geworfen hat, bei denen ich mich frage: Wieso kommst du damit nicht zu mir, anstatt wieder alles öffentlich zu erzählen?" Er selbst wolle die ganze Geschichte eigentlich nur hinter sich lassen und nach vorne schauen. Doch die Vorwürfe, die seine Verflossene nun wieder hochhole und in die Öffentlichkeit trage, könne er so nicht stehen lassen.

Yeliz hatte zuvor im Livestream auf Joyn ihren Mitstreitern erzählt, dass er seine damalige Freundin dreist belogen hätte. Nach einem Streit habe er ihr gesagt, dass er ein paar Tage alleine zu Hause verbringen wolle, um über alles nachzudenken. In Wirklichkeit sei er jedoch nach Ibiza geflogen und habe sich dort mit anderen Frauen vergnügt.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

TikTok / jannikktls Yeliz Koc und Jannik Kontalis im März 2023

