Hat Jannik gelogen? Yeliz Koc lästert über ihn bei Promi BB!

Das Drama geht weiter! Eigentlich sind Yeliz Koc (30) und Jannik Kontalis schon länger getrennt und der Rosenkrieg im Netz ist beendet. So hat der Unternehmer auch schon eine andere Dame an seiner Seite – Gerda Lewis (31). Doch jetzt ist das einstige Bachelor-Babe bei Promi Big Brother und dort erzählt sie ihren Mitstreitern, was noch hinter den Kulissen mit ihrem Ex abgelaufen sein soll. Jannik soll Yeliz dreist angelogen haben!

Im Livestream auf Joyn ist zu sehen, wie die Influencerin mit Iris Klein (56), Dilara Kruse und Dominik Stuckmann (31) über die Beziehung mit Jannik spricht und wie es damals zum endgültigen Liebes-Aus gekommen war. So habe er nach einem Streit Zeit für sich gebraucht und wollte nicht mehr in Yeliz' Wohnung sein. "Ich will einfach nur ein paar Tage alleine in meinem Bett liegen und über alles nachdenken", schildert die Mutter einer Tochter.

Am nächsten Tag habe sie aber Bilder und Infos von Followern bekommen: Jannik soll direkt nach Ibiza geflogen sein. "Jannik ist im Klub auf Ibiza und macht mit Frauen rum. [Zu mir sagt er, er will] ein paar Tage für sich sein", schildert Yeliz weiter. Wirklich zusammen waren sie damals zwar nicht mehr, jedoch habe keiner der beiden wirklich ausgesprochen, dass sie getrennt sind.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im August 2023

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

