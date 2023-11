Seltene Fotos: Kate Winslet und Sohn gemeinsam unterwegs

Das bekommt die Öffentlichkeit nur selten zu sehen! Als gefeierte Schauspielerin steht Kate Winslet (48) schon seit Jahrzehnten im Rampenlicht. Ihr Privatleben hält die gebürtige Britin jedoch so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus. Nur ab und zu bekommt man ihre Kinder Mia (23), Joe (19) und Bear zu Gesicht. Jetzt erwischen Paparazzi Kate und ihren Sohn Joe bei einem gemeinsamen Ausflug!

Die Fotos, die DailyMail vorliegen, zeigen die beiden bei einem Straßenbummel durch New York City. In einem schlichten Outfit, bestehend aus einem schicken Blazer, dunkelblauer Jeans und einem kuscheligen Schal, läuft Kate neben ihrem 19-jährigen Sohn her. Dieser ist ganz schön groß geworden: Joe ist mittlerweile einen ganzen Kopf größer als seine berühmte Mama. Begleitet wird das Duo von zwei Freundinnen aus Kates Bekanntenkreis.

Joe stammt aus Kates Ehe mit dem Regisseur Sam Mendes (58). Die beiden schlossen 2003 den Bund fürs Leben, trennten sich jedoch nach sieben Ehejahren. Kurz darauf heiratete die "Titanic"-Darstellerin ihren jetzigen Ehemann Edward Abel Smith.

Anzeige

Getty Images Kate Winslet, britische Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kate Winslet bei einem Event in New York im April 2018

Anzeige

Getty Images Sam Mendes und Kate Winslet, 2009

Anzeige

