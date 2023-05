Mutter-Tochter-Duo: Kate Winslet mit Mia bei BAFTA TV Awards

Dieses Duo hält zusammen! Kate Winslet (47) ist seit ihrer Rolle in Titanic nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Ihre Tochter Mia Threapleton (22), die aus der Beziehung mit dem Regisseur Jim Threapleton hervorgegangen war, tritt inzwischen in die Fußstapfen ihrer Mutter und ist selbst Schauspielerin. Für die Serie "I Am Ruth" standen die beiden bereits gemeinsam vor der Kamera. Auch den roten Teppich erobern sie nun zusammen: Kate posiert mit ihrer Tochter Mia bei den BAFTA TV Awards!

Wie Fotos vom Red Carpet der Preisverleihung zeigen, entschied das Duo sich für elegante Looks in Schwarz. Mia trägt einen Jumpsuit mit weitem Bein, der ihre Taille mit einem cremefarbenen Einsatz akzentuiert. Kate steht in einem knielangen Kleid stolz daneben und legt einen Arm um ihre Tochter. Für die gemeinsame Serie wurde die 47-Jährige in der Kategorie "Beste Schauspielerin" nominiert.

Im Interview mit "Lorraine" hatte der Hollywoodstar von der familiären Zusammenarbeit berichtet: "Was die Leistung angeht, hat sie mich überhaupt nicht gebraucht. Es gab sogar Momente, in denen sie mich ansah und sagte: 'Halt die Klappe, Mama, lass mich das machen!'" Kate sei besonders stolz darauf, dass ihre Tochter den Karrierestart ganz alleine geschafft habe.

Getty Images Mia Threapleton und Kate Winslet bei den BAFTA TV Awards 2023

Getty Images Kate Winslet bei den Emmy Awards, 2021

Getty Images Mia Threapleton, Schauspielerin

