So lief Stephen Dürrs Partysänger-Debüt auf der Reeperbahn!

Stephen Dürr (49) startet durch! Der einstige Unter uns-Darsteller will beruflich neue Wege gehen. Neben der Schauspielerei stand der gebürtige Hamburger in den vergangenen Jahren auch immer wieder für Realityshows wie beispielsweise Das Sommerhaus der Stars vor der Kamera – doch jetzt geht er auch seiner Leidenschaft für die Musik nach. Der Mann von Katharina Dürr hatte bereits seinen ersten Auftritt als Partysänger auf der Reeperbahn. Aber wie lief Stephens Performance auf der Hamburger Vergnügungsmeile?

"Gut, mit Luft nach oben", lässt Stephen jetzt den Auftritt am vergangenen Wochenende im Club Safari gegenüber Bild Revue passieren. Er habe in einem Tanktop, Badeshorts, Badeschlappen und Co. insgesamt fünf Ballermann-Lieder gesungen. Eine Sache gefiel dem 49-Jährigen wohl besonders gut – und zwar die Stimmung. "Was schön war: Ich fing an zu singen und schon ging's heiß her", freut sich der Musiker.

Allerdings kam es während des Auftritts auch zu einem schmerzhaften Zwischenfall: Ein Fan sei ihm nämlich auf den Fuß getreten. "Das tat höllisch weh, weil ich ja nur Badeschlappen trug. Direkt auf die Zehen!", berichtet Stephen und fügt hinzu: "Aber die Schmerzen habe ich bis zum nächsten Refrain weggetanzt."

Harrell, Jason / ActionPress Stephen Dürr auf der Berlinale 2016

Ot,Ibrahim / ActionPress Stephen Dürr, Schauspieler

Instagram / stephen_duerr Stephen Dürr, Ex-"Unter uns"-Star

