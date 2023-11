Ex-AWZ-Star Stephen Dürr will als Partysänger durchstarten!

Er will auf die große Bühne! 1994 wurde Stephen Dürr (49) in seiner Unter uns-Rolle als Till Weigel zum beliebten Serienstar. Danach folgten Engagements in Dailys wie In aller Freundschaft oder Alles was zählt. Zuletzt war er im vergangenen Jahr mit seiner Frau Katharina im Sommerhaus der Stars zu sehen. Nun begibt sich der Schauspieler auf neues Terrain: Stephen versucht sich als Partysänger!

Wie Bild berichtet, tritt der 49-Jährige nun regelmäßig im Safari Bierdorf auf der Reeperbahn in Hamburg auf. Gegenüber dem Newsportal erklärt Stephen, wie es dazu gekommen ist. "Ich war in diesem Jahr zwölfmal am Ballermann auf Mallorca. Ich mag den Party-Sound aus der Schinkenstraße, ich mag die Atmosphäre dort, kann fast alle Lieder mitsingen", verrät er und fügt hinzu: "Da habe ich mir gedacht: Das könntest du auch mal auf der Bühne machen." Sein Debüt als Cover-Sänger gibt er am Freitagabend – und so viel sei gesagt: Von Ikke Hüftgold (47) bis Lorenz Büffel (44) ist alles dabei!

Dass Stephen gerne für Stimmung sorgt, ist dabei kein Geheimnis. Im Sommerhaus 2022 trat er zu einem Spiel unter erschwerten Bedingungen an. "Ich habe noch gar nicht zu Ende gekackt. Ich muss mich gleich direkt auf Klo setzen oder noch in den Busch gehen", befürchtete Stephen bereits vor der Challenge. Als er dann auch noch in einen engen Badeanzug gesteckt wurde, gab es bei ihm kein Halt mehr: "Ich habe so Angst, dass ich das nicht mehr zurückhalten kann."

Getty Images Stephen Dürr mit seiner Frau Katharina im Juli 2010

RTL Stephen Dürr im Sommerhaus

RTL / Stefan Gregorowius Katharina und Stephen Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022

