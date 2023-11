Trägt Iris Klein bei Promi BB jetzt etwa Ex Peters Socken?

Dieses kleine Detail sorgt für Gesprächsstoff bei den Fans! Iris Klein (56) und ihr Ex Peter Klein (56) mussten sich bei Promi Big Brother schon der ein oder anderen Konfrontation stellen. Neben einer vom großen Bruder geleiteten Aussprache kam es auch zu einem emotionalen Gespräch im Badefass – Tränen inklusive. Die Streithähne wurden sich allerdings nicht einig und versöhnten sich bislang nicht. Doch hat sich das womöglich geändert? Einige Fans rätseln jetzt, ob Iris bei "Promi Big Brother" die Socken von Peter trägt...

Im "Promi Big Brother"-Livestream war deutlich zu erkennen, dass Iris am Montagabend gelbe Kuschelsocken trug. Der Clou: Der große Bruder hatte den Bewohnern beim Einzug eine Farbe zugewiesen. Iris trägt eigentlich lilafarbene Kleidung im Container – die Garderobe ihres Ex Peter strahlt dagegen in Gelb. Lieh der gelernte Maler seiner Verflossenen also ganz versöhnlich ein Paar Strümpfe? Einige Fans tauschten sich nach der Socken-Szene auf X darüber aus. "Iris trägt gelbe Socken – die Farbe von Peter?", fragte sich beispielsweise ein Zuschauer.

Offenbar bekam Iris die Socken aber gar nicht von Peter. Eine Sendersprecherin erklärte gegenüber Bild: "Alle Promis im Container tragen ihre eigene Unterwäsche, Bademode und auch ihre eigenen Socken." Demnach hatte Iris die knallgelben Kuschelsocken wohl vermutlich von Anfang an im Koffer.

Anzeige

Sat.1 Peter und Iris Klein bei "Promi Big Brother" 2023

Anzeige

Sat.1 Peter und Iris Klein bei "Promi Big Brother" 2023

Anzeige

Sat.1 Iris Klein bei "Promi Big Brother"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de