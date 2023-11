"Böses Erwachen": Spielt Keke Palmer hier auf Ex Darius an?

Keke Palmer (30) musste offenbar Schweres durchmachen. Vor wenigen Wochen sah sich die Schauspielerin angeblich gezwungen, eine einstweilige Verfügung gegen den Vater ihres Sohnes, Darius Jackson, zu erwirken. Dieser soll sie während ihrer Beziehung körperlich misshandelt haben. Zudem soll ein Clip beweisen, wie der Ex-Footballer seine Freundin einst psychisch anging. Nun spielt Keke darauf an, dass die Beziehung furchtbar war...

In ihrem Podcast "Baby, This is Keke Palmer" macht die "Nope"-Darstellerin nun Andeutungen, wie schlimm die Beziehung mit Darius war. Bevor sie ins Datingleben einstieg, war sie davon ausgegangen, dass die meisten Männer nett zu ihren Partnerinnen seien. "Die Frauenfeindlichkeit traf mich mit voller Wucht", beschreibt Keke in dem Gespräch. Das Thema Beziehungen sei für sie ein "böses Erwachen" gewesen.

Kurz nach den Gewalt-Schlagzeilen brachte Keke ihren Song "Serious" heraus. "Ich habe 'Serious' [...] geschrieben, als universelle Hymne darüber,den eigenen Selbstwert zu feiern und sich nicht mit weniger zufriedenzugeben", erklärte die 30-Jährige dazu. Einige Zeilen in ihrem Track lauten: "Du liest nie die Zeichen, vielleicht solltest du sie analysieren. Du fängst immer einen Streit an, weil du nicht darüber hinaussehen kannst, was vor dir ist." Meint sie hier ihren Ex Darius?

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

Getty Images Keke Palmer, Mai 2023

Getty Images Darius Jackson und Keke Palmer, Oktober 2021

