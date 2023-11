Brad Pitt will Beziehung zu seinen Kindern wieder herstellen

Brad Pitt (59) macht sich Gedanken! Der Schauspieler und seine Ex-Frau Angelina Jolie (48) sind seit ihrer Trennung 2016 nicht wirklich gut aufeinander zu sprechen. So stritten die Hollywood-Stars auch um das Sorgerecht ihrer insgesamt sechs Kinder. Mittlerweile soll der Bullet Train-Darsteller vor allem zu seinen ältesten Kindern kein gutes Verhältnis mehr haben. Sein Sohn Pax beleidigte ihn vor Jahren übel im Netz. Jetzt will Brad einen Schritt auf seine Kids zugehen!

Ein Insider plaudert gegenüber Closer aus, dass der 59-Jährige wohl einen Plan habe. Seit Maddox, Zahara und Pax nicht mehr Teil seines Lebens sein wollen, soll der sechsfache Vater eine Leere spüren. Deshalb wolle Brad eine Mediation mit seinem Nachwuchs durchführen. "In den vergangenen Jahren hat er sich zurückgezogen, um ihnen ihren Freiraum zu lassen und ihre Entscheidung für einen Kontaktverzicht zu respektieren", meint die Quelle.

Trotzdem hoffe er angeblich auf eine Chance zur Wiedergutmachung. Mit seinen drei jüngsten Kindern soll sich Brad gut verstehen. Bald steht sein 60. Geburtstag an. Den will er offenbar mit seiner Freundin Ines De Ramon in Cabo feiern – Shiloh, Knox und Vivienne sollen danach laut derselben Quelle dazukommen.

Getty Images Brad Pitt und Pax Jolie-Pitt, 2014

Getty Images Brad Pitt im Februar 2020 in Los Angeles

Getty Images Brad Pitt im Februar 2023

